Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer will sich Polizeikontrolle entziehen

Neuss (ots)

In der Nacht zu Dienstag (23.04.), gegen 02:10 Uhr, beabsichtigte eine Streifenbesatzung der Polizeiwache Neuss, auf dem Berghäuschensweg einen Autofahrer zu überprüfen. Dieser war den Ordnungshütern zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Lenker des Passats schien den Anhaltezeichen zunächst Folge leisten zu wollen und hielt an. Als sich die Beamten dem Wagen zu Fuß näherten, gab der Fahrer plötzlich Gas und floh. Sein Versuch zu entkommen, endete jedoch unrühmlich. Auf der Jülicher Straße prallte er gegen eine Ampelmast und touchierte anschließend eine Hauswand. Kaum noch fahrtüchtig, hielt der Flüchtige sein stark beschädigtes Auto kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an. Die Insassen verließen das Fahrzeug und liefen davon. Im Rahmen einer kurzen Fahndung konnten alle vier Personen von Polizeikräften gestellt werden. Offenbar stand der 21-jährige Unfallfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss. Bei ihm und einem Begleiter wurden geringe Mengen von Rauschmitteln gefunden. Der junge Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Seinen VW stellten die Polizeibeamten sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell