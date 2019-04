Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mobile Wache der Polizei stoppt gleich zweimal in Dormagen - Kommen Sie vorbei!

Dormagen (ots)

Das "Infomobil" der Polizei - die Mobile Wache - macht Halt in Dormagen.

Das Sonderfahrzeug, auf Basis eines Mercedes Sprinters, ist mit seinen Mitarbeiterrinnen und Mitarbeitern, am Dienstag (16. April 2019), von 10 bis 13 Uhr, in Hackenbroich, an der Neckarstraße im Einsatz. Begleitet wird die Aktion durch den Bezirksdienstbeamten für Hackenbroich, Herrn Polizeihauptkommissar Stephan Bily.

Am Mittwoch (17. April 2019), zwischen 9 bis 12 Uhr, steht das "Infomobil", gemeinsam mit dem Bezirksbeamten für Delhoven und Horrem, Herrn Polizeihauptkommissar Gerd Klockow, in Dormagen, am dortigen Bahnhof.

Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Gespräch mit den Fachleuten der Polizei.

