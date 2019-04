Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte sprengen Geldautomaten - Kripo sucht Zeugen

Dormagen (ots)

In der Nacht zum Montag (08.04.), gegen 02:30 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Dormagen-Delhoven an der Von-Stauffenberg-Straße, der in einem räumlich abgetrennten Bereich eines Einkaufsmarktes untergebracht ist, zur Detonation. Parallel dazu erhielt die Polizei über einen Anrufer und von einem Sicherheitsdienst Kenntnis vom Vorfall. Nach der nicht geglückten Sprengung konnten die Täter unerkannt flüchten. Beute machten sie keine. Der nun stark deformierte Automat hatte dem Vorhaben der Täter offensichtlich standgehalten.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Die Spurensicherung und weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an. Durch die Explosion wurde niemand verletzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

