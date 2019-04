Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Verkehrsunfall in Gnadental - 62-jährige Frau verstorben - Polizei sucht weitere Unfallzeugen

Neuss (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 30.03.2019, 00:30 Uhr, über einen Verkehrsunfall in Neuss-Gnadental.

Am Freitagnachmittag (29.03.), gegen 14:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Berghäuschensweg und Artur-Platz-Weg zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW-Gespann und einer 62-jährigen Fahrradfahrerin. Im Einmündungsbereich geriet die Radfahrerin zwischen den Lkw und den Anhänger und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Verkehrskommissariat sucht weitere Unfallzeugen, die sich der Polizei gegenüber bisher noch nicht als solche zu erkennen gegeben haben. Zeugen, die insbesondere Angaben zum Fahrverhalten und zur Fahrtrichtung der Radfahrerin machen können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Neusser Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

