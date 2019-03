Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall in Gnadental - 62-jährige Frau verstorben

Neuss (ots)

Am Freitagnachmittag (29.03.) forderte ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Berghäuschensweg und Artur-Platz-Weg ein Todesopfer. Zur Unfallzeit gegen 14:40 befuhr ein 56-jähriger Neusser mit seinem Lkw-Gespann den Berghäuschensweg stadtauswärts und wollte nach rechts auf den Artur-Platz-Weg abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 62-jährige Neusserin mit ihrem Fahrrad den Berghäuschensweg in gleiche Richtung, sie befand sich auf dem dortigen Radweg. Im Einmündungsbereich geriet die Radfahrerin zwischen den Lkw und den Anhänger und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste durch einen Notfallseelsorger betreut werden. Das Neusser Verkehrsunfallaufnahme-Team übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen. Der Kreuzungsbereich musste hierfür teilweise komplett gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Neusser Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.(Th.)

