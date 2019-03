Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher nach Handtaschenraub vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (28.03.) wurde eine 42-jährige Frau Opfer eines Handtaschenraubes an der Josefstraße. Gegen 5 Uhr ging die Neusserin zu Fuß die Straße entlang, als sie einen unbekannten Mann hinter sich bemerkte. In dem Moment, als sie etwas aus der Handtasche nehmen wollte, riss der Mann plötzlich an ihrer schwarzen Umhängetasche. Mit der Beute lief der Verdächtige in Richtung Bahnhof Neuss. Weit kam er jedoch nicht. Während der Fahndung durch die zwischenzeitlich informierte Polizei entdeckten Beamte den Tatverdächtigen, einen 17-Jährigen, am Neusser Bahnhof. Die Ordnungshüter nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Sie stellten vermutlich gestohlenes Bargeld sicher. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

