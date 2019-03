Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Unbekannter hebelt Wohnungstür auf

Meerbusch-Büderich (ots)

Am Dienstag (26.03.), in der Zeit von 8:30 Uhr bis 23:40 Uhr, kam es an der Kettelerstraße im Ortsteil Büderich zu einem Wohnungseinbruch. Der Täter gelangte auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und hebelte die Eingangstür einer Wohnung auf. Der Geschädigte konnte vorerst keine Angaben zum Diebesgut machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Grundsätzlich gilt: Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie diese immer zweifach ab. Rollläden sollten zur Nachtzeit - und keinesfalls tagsüber! - geschlossen werden. Schließlich wollen Sie ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

