Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeistreife überprüft Verdächtige - Cliptütchen mit Marihuana sichergestellt

Neuss (ots)

Am Montagabend (18.02.), gegen 22:00 Uhr, überprüfte eine Streife der Polizei an der Haltestelle "Stadthalle" an der Augustinusstraße eine fünfköpfige Personengruppe. Als die Beamten sich den Verdächtigen, die sich im dortigen Wartehäuschen aufhielten, näherten, schlug ihnen deutlicher Geruch von Marihuana entgegen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei einem 22-Jährigen neben einem qualmenden Joint, auch zwei Cliptütchen des Rauschgifts sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

