Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 4 Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Rommerskirchen (ots)

Am Freitagnachmittag (08.02.) kam es gegen 17:10 Uhr in Rommerskirchen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 83jähriger Düsseldorfer mit seinem Opel die Bahnstraße aus Richtung Butzheim kommend in Fahrtrichtung Eckum und kam auf der Bahngleisüberführung aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem VW eines entgegenkommenden, 42jährigen Dormageners. Die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei im Fahrzeug des Dormageners befindliche Kinder im Alter von 9 und 11 Jahren wurden leicht verletzt und nach der medizinischen Versorgung vor Ort in die Obhut der Mutter übergeben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bahnstraße wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (plü/st)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-20210

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell