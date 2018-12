POL-NE: Mercedes gestohlen - Polizei ermittelt

Dormagen (ots) - In der Zeit von 18:15 Uhr bis 19:15 Uhr stahlen Unbekannte am Freitagabend (30.11.) in Dormagen auf der Balgheimer Straße einen schwarzen Mercedes GLK mit den amtliche Kennzeichen NE-GM 2730. Zuvor hatten die Täter die Balkontüre zur Wohnung des Geschädigten aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Hierbei gelangten die Täter offensichtlich in den Besitz der Fahrzeugschlüssel und entwendeten im Anschluss an den Einbruch den Geländewagen. Hinweise auf den Einbruch und den Verbleib des Pkw nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.(Th.)

