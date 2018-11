POL-NE: Kind angefahren - Polizei sucht den Fahrer einer schwarzen Limousine

Grevenbroich (ots) - Am Donnerstagmorgen (29.11.) ereignete sich im Einmündungsbereich "Am Mausacker" / "Am Knupp" ein Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Junge war zuvor als Fußgänger auf der Fahrbahn "Am Mausacker" unterwegs. Als er sich in Höhe der Einmündung Am Mausacker/Am Knupp befand, bog ein Auto von der Straße "Am Knupp" kommend nach links in die Straße "Am Mausacker" ab. Dabei übersah er das Kind und touchierte es am Bein, wodurch dieses zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Fahrer der dunklen Limousine mit Grevenbroicher Städtekennung (GV) hielt zunächst an und half dem Jungen aufzustehen. Anschließend fuhr er aber fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der 11-Jährige schätzte den Fahrer auf etwa 55 Jahre und 185 bis 190 Zentimeter Größe. Er hatte kurze graue Haare, einen Vollbart und war nach Angaben des Jungen etwas dicklich. Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen und den Unfallverursacher (Telefon: 02131 300-0).

