POL-NE: Polizei stellt zwei Fahrräder sicher - Eigentümer eines Mountainbikes gesucht (Foto beigefügt)

Wem gehört das Mountainbike der Marke Bulls mit dem roten Lenker? (Foto: Polizei) Bild-Infos Download

Kaarst (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (05.07.), gegen 02:00 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Kaarster Polizei am Bruchweg zwei verdächtige Fahrradfahrer zu kontrollieren. Als sie die Absicht der Polizisten erkannten, traten sie in die Pedale und flüchteten in Richtung des dortigen Spielplatzes. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten einen der beiden Radler stellen. Bei der Überprüfung seines Fahrrades stellte sich heraus, dass es nach einem Diebstahl im Fahndungsbestand der Polizei ist. Der 26-jährige Düsseldorfer gab an, das Damenmountainbike einem Bekannten abgekauft zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei müssen nun zeigen, ob es sich hierbei möglicherweise um eine Schutzbehauptung handelt.

Parallel dazu stellten die Beamten bei dem Tatverdächtigen neben einem Einhandmesser, auch etwas Marihuana sicher. Auf dem Spielplatzgelände fanden die Ordnungshüter noch ein zweites Fahrrad. Dabei handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, mit dem offensichtlich die noch unbekannte flüchtige Person unterwegs war. Da nicht auszuschließen war, dass auch dieses Rad aus einem Diebstahl stammt, stellten die Polizisten das Gefährt sicher.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Verdacht des Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Die Ermittler suchen nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer des sichergestellten "Bulls" Mountainbikes (Foto). Das Fahrrad ist schwarz-weiß lackiert, hat eine weiße Federgabel, einen roten Lenker und eine gefederte Sattelstütze.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst unter 02131-3000.

