POL-NE: Mutmaßlicher Drogenkurier geht Fahndern ins Netz

Kaarst (ots) - Wegen des Verdachts der Einfuhr sowie des Erwerbs beziehungsweise Besitzes einer nicht geringen Menge Marihuana, muss sich seit Dienstagabend (3.7.), ein 47-jähriger Mann verantworten. Gegen 22:30 Uhr, war er auf der Bundesautobahn 52, in Höhe der Raststätte "Cloerbruch", ins Visier von Fahndern der Autobahnpolizei geraten. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle und forderten den Autofahrer auf, ihnen an der Abfahrt "Kaarst Nord" von der Autobahn zu folgen. Im Fahrzeug des äußerst nervös wirkenden Mannes fanden die Fahnder mehr als zwei Kilo Marihuana. Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Neuss zugeführt. Hier übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten Beamte des Neusser Fachkommissariats den Festgenommenen am Mittwoch (4.7.) einem Richter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

