POL-NE: Verletzte Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Korschenbroich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Landstraße 382/Herrenshoffer Straße verletzten sich Dienstagabend (03.07.), gegen 20:10 Uhr, zwei Personen auf einem Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Düsseldorfer mit seinem Range Rover von der Rechtsabbiege- auf die Geradeausspur wechseln. Dort befand sich bereits ein anderes Auto. Der Mercedes-Fahrer konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Dies gelang aber nicht mehr einem 54-jährigen Mann aus Mönchengladbach der sich mit seinem Motorrad hinter dem Mercedes befunden hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und Motorradfahrer, sowie sein Sozius verletzten sich dabei so sehr, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser bringen mussten. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

