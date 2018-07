POL-NE: Diebe stahlen VW Golf GTI - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots) - In Grevenbroich waren unbekannte Autodiebe aktiv. Die Täter hatten es dabei auf einen VW Golf GTI abgesehen. In der Nacht von Montag (02.07.), 18:00 Uhr, auf Dienstag (03.07.), 08:00 Uhr, entwendeten sie den Wagen vom Gelände eines Autohauses an der Lilienthalstraße im Gewerbegebiet Ost. Die schwarze Gebrauchtwagenlimousine, es handelte sich um eine limitierte Variante des GTI "35 Jahre Edition", war ohne amtliche Kennzeichen ausgestattet.

Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen.

