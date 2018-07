POL-NE: Suche nach vermisstem Senioren

Dormagen (ots) - Am 03.07.2018 gegen 16.45 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei des Rhein-Kreises Neuss durch eine 62-jährige Dormagenerin Kenntnis darüber, dass diese ihren 69-jährigen Ehemann vermisse. Dieser habe sich über sein Mobiltelefon gemeldet und mitgeteilt, dass er an einem ihm nicht bekannten Ort in der Nähe einer Bahnlinie gestürzt sei. Durch den Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen und unter Hinzuziehung eines Diensthundeführers und eines Polizeihubschraubers konnte der Senior schließlich in hilfloser Lage in einem Dickicht an der Bundesbahnlinie zwischen Dormagen und Neuss-Allerheiligen aufgefunden und einem Krankenhaus zugeführt werden. Für die Dauer der Suche wurde die Bundesbahnlinie gesperrt, es kam zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs. (Ma.)

