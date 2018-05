POL-NE: Sperrmüll stand in Flammen - Auto in Mitleidenschaft gezogen

Neuss (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zu Freitag (04.05.), gegen 03:05 Uhr, zur Erprather Straße in Reuschenberg aus. Anlass war brennender Sperrmüll, der am Straßenrand zur Abholung bereit stand. Durch die Flammen wurde ein geparkter Skoda in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden ist erheblich.

Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten diese unter der Telefonnummer 02131-3000 mitzuteilen.

