POL-NE: Geschwindigkeitskontrollen an der Landstraße 31

Korschenbroich (ots) - Die Polizei geht weiterhin verstärkt gegen Raser vor - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Am Mittwoch (02.05.) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, zwischen 18:15 Uhr und 23:15 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen (in beiden Richtungen) an der Landstraße 31 in Korschenbroich durch. Bei insgesamt 121 Verkehrsteilnehmern war das gemessene Tempo zu hoch. 30 Fahrzeugführer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 km/h und erwarten deshalb nun ein punktebewehrtes Bußgeldverfahren. Sechs von ihnen müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Unrühmlicher "Tagessieger" war ein Verkehrsteilnehmer, der mit 120 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h, außerhalb der geschlossenen Ortschaft, gemessen wurde. Den Fahrzeugführer erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, eine Geldbuße von circa 160 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Letztlich kommt es aber nicht auf die Anzahl der "Knöllchen" an. Ziel der Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist und bleibt: Wir wollen weniger Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr. Deshalb kommt der Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit eine besondere Bedeutung zu.

