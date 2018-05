POL-NE: Nachtrag: Polizei stellt zwei hochwertige Geländelimousinen nach Diebstahl sicher - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dormagen (ots) - In unserer Pressemeldung vom 02.05.2018 - 16:03 Uhr - berichteten wir über die vorläufige Festnahme eines 41-Jährigen aus Lettland. Der Mann war am Dienstagabend (01.05.) nach Zeugenhinweisen in einer entwendeten Geländelimousine auf der Benzstraße in Hackenbroich durch Polizeibeamte gestellt worden. Neben dem Range Rover, stellten die Ordnungshüter auf dem Gelände noch einen BMW X5 sicher. Dieses Fahrzeug war im April 2018 in Bergisch Gladbach gestohlen worden.

Ein Richter schickte den Verdächtigen (auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf) am Mittwoch (02.05.) in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

