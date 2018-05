POL-NE: Tageswohnungseinbrecher in Straberg und Horrem unterwegs

Dormagen (ots) - Sonntagnachmittag (29.04.), in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19:10 Uhr, hebelten Unbekannte, während der Abwesenheit der Bewohner, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Kronenpützchen auf und entwendeten Schmuck.

Freitagnachmittag (27.04.), gegen 13:45 Uhr, klingelten Täter zunächst an der Wohnungstür eines Hauses an der Weilerstraße. Als niemand öffnete, drangen die Einbrecher, durch ein vormals auf Kipp stehendes Fenster, in das Einfamilienhaus ein. Dort wurden sie von der Wohnungsinhaberin überrascht. Die zwei Männer ergriffen die Geldbörse sowie ein Schlüsselbund der Geschädigten und flüchteten durch die Haustür. Die beiden Einbrecher waren geschätzte 20 Jahre alt und trugen beide eine Kappe auf dem Kopf.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Tipp der Polizei: Soll man einen Einbrecher aufhalten? Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn man einen Einbrecher bemerkt, sollte man sich ihm nicht in den Weg stellen. Nicht den Helden spielen! Keiner weiß, was passiert, wenn sich der Dieb in die Ecke gedrängt fühlt und befürchten muss, für lange Zeit ins Gefängnis zu gehen. Lieber sofort den Notruf der Polizei (110) wählen und den Täter und mögliche Fluchtfahrzeuge so gut wie möglich beschreiben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell