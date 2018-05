POL-NE: Brillendieb mit Haftbefehl gesucht

Neuss-Innenstadt (ots) - Detektive stellten am Samstagvormittag (28.04.), am Ausgang eines Kaufhauses an der Niederstraße einen 27-Jährigen, der sich zuvor an hochwertigen Brillen bedient hatte, ohne diese jedoch zu bezahlen. Trotz Fluchtversuchs, konnte der Mann, der sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Überprüfung des Ladendiebes stellten die Ordnungshüter fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kleve vorlag. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

