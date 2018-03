POL-NE: Einbrecher flüchten mit Audi - Kennzeichen gestohlen

Neuss-Innenstadt (ots) - Mit einem Gullydeckel schlugen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (02.03.) die Scheibe eines Telekommunikationsgeschäftes an der Niederstraße ein. Aus dem Ladenlokal entwendeten die Einbrecher Mobiltelefone. Zeugen beobachteten, gegen 1:10 Uhr, wie drei maskierte Unbekannte mit einem Audi vom Tatort, in die Erft- und anschließend Adolf-Flecken-Straße, flüchteten. Ermittlungen zu den abgelesenen Kennzeichen am Fluchtfahrzeug ergaben später, dass diese in Bochum gestohlen worden waren. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 erbeten.

