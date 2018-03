POL-NE: Kripo ermittelt nach Tageswohnungseinbrüchen

Die Polizei berät kostenlos zum Einbruchschutz im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" Bild-Infos Download

Neuss (ots) - Drei Wohnungseinbrüche zur Tageszeit verzeichnet die Kriminalpolizei am Mittwoch (28.02.) in Neuss. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 14 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Mehrfamilienhaus an der Erftstraße und hebelten dort eine Wohnungstür auf.

Am Agrippinaweg hebelten Einbrecher, in der Zeit zwischen 11Uhr und 19:20 Uhr, die Balkontür zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf und entwendeten daraus elektronische Geräte und Bargeld.

Zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam die Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Johanna-Etienne-Straße. Die Täter verschwanden nach ersten Erkenntnissen mit einer Kamera.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen den Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Am Mittwoch (07.03.) findet, um 18 Uhr, eine Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz in der Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Eine Anmeldung unter 02131 300-0 ist erforderlich. Weitere Informationen und Termine im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." findet man auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

