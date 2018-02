POL-NE: Automarder unterwegs - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots) - Gleich acht PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet Meerbusch verzeichnete die Polizei am Dienstag (27.02.). Alleine auf einem Parkplatz an der Straße Zur Rheinfähre (Langst-Kierst) schlugen die Einbrecher an fünf Autos (drei Mal Skoda und Nissan sowie BMW) die Scheiben ein. Zum Diebesgut gehören eine Geldbörse, eine Handtasche, sowie ein mobiles Navigationsgerät. Den Tatzeitraum schätzt die Kriminalpolizei auf 13:35 Uhr bis 14:15 Uhr. Auf dem Apelter Weg schlugen Unbekannte, in der Zeit zwischen 14:05 Uhr und 14:35 Uhr, die Scheiben an einem VW Golf ein, blieben aber ohne Beute. Zwischen 14:30 Uhr und 15:10 Uhr schlugen Unbekannte die Scheiben an einem Mercedes ein, der Höhe Haus Meer auf einem Parkplatz stand. Zwischen 08:45 Uhr und 18:05 Uhr hatten Diebe versucht, die Scheiben an einem BMW aufzubrechen. Bevor das gelang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Ein Auto ist kein Safe. Im Fahrzeug zurückgelassene Gegenstände stellen für Diebe einen Tatanreiz dar. Dabei muss es sich nicht einmal um Wertgegenstände handeln. Die Polizei rät daher: Räumen Sie Ihr Auto aus - bevor es andere tun!

