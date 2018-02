POL-NE: Polizei ermittelt nach Unfallflucht und sucht Zeugen

Rommerskirchen-Ramrath (ots) - Am Dienstag (27.2.), gegen 22:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Landstraße 69 aus Richtung Grevenbroich-Wevelinghoven kommend in Richtung Rommerskirchen-Widdeshoven. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überholte er unmittelbar vor der Kreuzung der Kreisstraße 31/Landesstraße 69 einen vor sich fahrenden LKW und fuhr im dortigen Kreisverkehr entgegengesetzt der vorgeschrieben Fahrtrichtung. Sodann verließ das Auto den Kreisverkehr direkt links in Richtung der Kreisstraße 31 (Richtung Ramrath) und setzte seinen Weg in Richtung Neukirchen fort, wobei er zunächst die Gegenfahrbahn benutzte und frontal auf einen weiteren ihm entgegenkommenden LKW zufuhr. Der entgegenkommende LKW-Fahrer musste nach links ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Dadurch geriet er mit dem LKW auf die Mittelinsel und beschädigte neben seinem LKW auch ein Verkehrszeichen. Der unbekannte PKW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen (insbesondere der überholte LKW-Fahrer) werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

