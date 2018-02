POL-NE: BMW im Fokus von Automardern

Das Foto zeigt den Innenraum eines aufgebrochenen BMW. (Symbolfoto: Polizei) Bild-Infos Download

Jüchen/Grevenbroich (ots) - Zwei PKW der Marke BMW wurden Ziele von Automardern. Auf dem Otto-Hahn-Ring, in Jüchen, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag (26.02.), 22:00 Uhr, und Dienstag (27.02.), 09:40 Uhr, einen BMW X5 auf und entwendeten daraus das Navigationssystem und einen Airbag. Gleiches Diebesgut erlangten Täter auf dem Gladiolenweg in Grevenbroich-Hemmerden. In der Zeit zwischen Montagabend (26.02.), 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen (27.02.), 06:55 Uhr, wurde das Interieur aus einem 230i Cabrio entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 erbeten.

