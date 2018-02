POL-NE: BMW X6 gestohlen - Polizei fahndet

Neuss-Gnadental (ots) - In der Zeit von Sonntag (25.02.), 19 Uhr, auf Montag (26.02.), 9 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter eine schwarze Geländelimousine des Herstellers BMW, Typ "X6", mit den amtlichen Kennzeichen NE-B 4513. Der Wagen (Erstzulassung 2016) war zuvor verschlossen an der Gnadentaler Allee geparkt. Die Polizei fahndet nach dem gestohlenen Auto und den unbekannten Tätern. Hinweise auf den Verbleib des BMW oder zu verdächtigen Beobachtungen in der Tatnacht, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

