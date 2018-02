POL-NE: Schmuck bei Tatverdächtigen sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer(Foto anbei)

Der rechtmäßige Eigentümer des Schmucks wird um einen Anruf bei der Kripo (Kommissariat 14) gebeten. Telefon 02131 3000. Bild-Infos Download

Grevenbroich, Rommerskirchen, Rhein-Kreis Neuss (ots) - Mit Pressemeldung vom 12.02.2018 - 16:08 Uhr, berichtete die Polizei von der Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher in Rommerskirchen an der Hoeninger Straße, nachdem diese sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft hatten. Bei der damaligen Durchsuchung der 39 und 47 Jahre alten Tatverdächtigen, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen, stellten die Ordnungshüter Schmuckstücke sicher, die bislang keiner konkreten Straftat zugeordnet werden konnten. Es handelt sich um eine silberne Uhr mit passendem silbernen Armband, zwei Ketten, mehrere Ohrstecker und Ringe. Weiterer Schmuck, der bisher nicht zugeordnet werden konnte, wurde bei den Männern nicht sichergestellt. Die Kripo veröffentlicht ein Foto mit dem möglichen Diebesgut und bittet um Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer unter der Telefonnummer 02131 300-0.

