POL-NE: Seniorin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe (Foto der Vermissten anbei)

Dormagen-Nord (ots) - Seit Dienstagvormittag (27.2.) wird eine 81-Jährige aus Dormagen vermisst. Zuletzt wurde sie von Nachbarn am Sonntag (25.2.) an ihrer Wohnung im Dormagener Norden (Nähe Haberlandstrasse) gesehen. Die Seniorin hat in der Vergangenheit nur kurze Wege alleine zu Fuß zurückgelegt. Aufgrund der derzeit vorherrschenden niedrigen Temperaturen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie ihre Wohnung verlassen hat und sich in hilfloser Lage befindet.

Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen am Dienstag (27.2.) führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Sie ist 165 Zentimeter groß und sehr schlank. Zur Bekleidung der Seniorin ist bislang nur bekannt, dass sie vermutlich einen beigefarbenen Mantel mit Fellkragen tragen dürfte. Die Polizei veröffentlicht ein Foto der Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die 81-Jährige gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird um einen Anruf bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 gebeten.

