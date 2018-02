POL-NE: Porsche-Oldtimer aus Garage gestohlen (Foto anbei)

1 weiterer Medieninhalt

Wer kann Angaben zum Verbleib des Oldtimers machen? Hinweise an die Kripo: Telefon 02131 3000. Bild-Infos Download

Neuss (ots) - Ein Neusser Oldtimerbesitzer stellte am Donnerstagabend (22.2.) überrascht fest, dass sein Porsche Carrera, Baujahr 1985, nicht mehr auf seinem Platz in einer Tiefgarage an der Pastor-Bredo-Straße stand. Offenbar hatten unbekannte Autodiebe den Oldtimer gestohlen. Letztmalig war der dunkelgrün-metallic lackierte Wagen Anfang Februar auf seinem Stellplatz gesehen worden. Der Eigentümer erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verbleib des betagten Porsche, der mit den Kennzeichen NE-K 50H versehen war. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

