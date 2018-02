POL-NE: Lastkraftwagen kommt von der Fahrbahn ab

Dormagen (ots) - Pendler im Berufsverkehr mussten am Montagmorgen (26.2.) auf der Düsseldorfer Straße (Bundesstraße 9), in Höhe "Wahler Berg" Geduld mitbringen und Umwege in Kauf nehmen. Auf glatter Fahrbahn war ein Lastkraftwagen von der Straße abgekommen und drohte nun umzukippen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Zunächst musste nur der Verkehr in Richtung Neuss zur Absicherung der Unfallstelle abgeleitet werden. Die Bergung des gewichtigen Lkw machte, gegen 9:30 Uhr, eine Vollsperrung der Bundesstraße 9 im betroffenen Bereich notwendig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell