POL-NE: Einbrecher am Wochenende aktiv - Kriminalpolizei ermittelt und berät Interessierte zum Einbruchschutz

Lassen Sie sich von den Experten der Kriminalpolizei beraten. Uwe Wagensonner (im Bild) informiert sie kompetent und kostenlos, wie Sie die eigenen vier Wände noch sicherer machen können. Anmeldung unter Telefon 02131 3000. Bild-Infos Download

Rhein-Kreis Neuss (ots) - Bislang unbekannte Wohnungseinbrecher waren am Wochenende im Rhein-Kreis Neuss aktiv und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Einbrecher vor. Wer zusätzlich selbst etwas für die Sicherheit in den eigenen vier Wänden tun möchte, kann das kostenlose Beratungsangebot der Polizei in Anspruch nehmen.

Kaarst:

Am Freitag (23.2.) nutzten Unbekannte die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner, um in ein Mehrfamilienhaus an der Flachsbleiche einzusteigen. Zwischen 19 und 20:20 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Hierbei fiel ihnen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld in die Hände. Ein Teil des entwendeten Schmucks fand die Familie am Sonntag (25.2.) in der Nähe des betroffenen Hauses an einem Glascontainer (Höhe Kindergarten) wieder. Ob die Täter die Beute bei der Flucht verloren haben oder sie bewusst zurückließen, ist noch unklar.

Am Samstag (24.2.) schlugen Einbrecher an der Adenauer Allee zu. In der Zeit von 14:30 bis 20:50 Uhr hebelten sie eine Balkontür im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses auf. Sie ließen Bargeld, eine Armbanduhr und Schmuck mitgehen.

Von Samstag (24.2.), 19:15 Uhr bis Sonntag (25.2.), 00:15 Uhr, blieb an der Kopernikusstraße ein Einbruch im Versuchsstadium stecken. Die unbekannten Täter hatten an der Balkontür eines Mehrfamilienhauses gehebelt. Noch ist unklar, warum sie von ihrem Vorhaben Abstand genommen haben.

Jüchen-Hochneukirch:

Am Samstagabend (24.2.), gegen 20:15 Uhr, stieg mindestens ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der von-Werth-Straße ein. Der Bewohner war zu dieser Zeit zurückgekehrt und hatte eine Person durch die zuvor aufgehebelte Terrassentür flüchten sehen. Eine nähere Beschreibung ist nicht möglich. Ob der oder die Täter Beute machten, ist noch nicht bekannt.

Neuss:

In der Zeit von Samstag bis Sonntag (24./25.2.), 15:30 Uhr bis 8:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Viersener Straße ein. Sie hatten die Haustür aufgebrochen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Was ihnen bei der Suche nach Wertsachen in die Hände fiel, steht noch nicht fest.

In Speck war die Straße "Auf den Stöcken" betroffen. Am Sonntag (25.2.) zwischen 00:30 und 01:00 Uhr stiegen Unbekannte dort in ein Einfamilienhaus ein, nachdem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt hatten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe der Tatorte in Jüchen-Hochneukirch, Neuss und Kaarst nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die nächsten kostenlosen Beratungen der Polizei zum Thema "Einbruchschutz" finden am Mittwoch, 28.02.2018 und 07.03.2018, jeweils um 18 Uhr, statt. Die Experten der Kripo demonstrieren die Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes im speziell ausgestatteten Beratungsraum an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02131 300-0 ist erforderlich. Schieben Sie Einbrechern (gemeinsam mit der Polizei) einen Riegel vor!

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell