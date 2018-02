POL-NE: Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Kaarst (ots) - Am Samstagmittag (24.2.) führten Polizisten in Kaarst eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 12:15 Uhr stoppten sie den Wagen eines 31-Jährigen an der Rathausstraße. Bei der Überprüfung fielen den Ordnungshütern gerötete Augen und Nervosität bei dem Autofahrer auf. Auf Befragen gab er schließlich zu, am Morgen Marihuana geraucht zu haben. Dem Mann aus Kaarst wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten müssen.

Beim ersten Verstoß dieser Art müssen Verkehrsteilnehmer mit zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei, einem Monat Fahrverbot und einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.

Die Polizei wird ihre Kontrollen in Kaarst weiter fortsetzen. Nicht mehr Verwarnungen sind hierbei das Ziel der Polizisten, sondern weniger Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell