POL-NE: Drei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots) - Am Freitagmittag, 23.02.2018, gegen 14.00 Uhr, kam es auf der Provinzstraße in Höhe Gustorf zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 27-jährige Grevenbroicherin befuhr mit ihrem Opel Corsa die Provinzstraße in Richtung Gindorf. In Höhe der Fürther Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen und übersah dabei eine 64-jährige Grevenbroicherin und ihren 15-jährigen Beifahrer mit ihrem Gespann (PKW Jeep und Anhänger) im Gegenverkehr aufgrund starker Sonneneinstrahlung. Trotz einer Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr vermieden werden und beide Fahrzeuge wurden im Bereich der Front derart beschädigt, das diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallverursacherin und der Beifahrer des anderen Fahrzeug wurden leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Fahrerin des Gespanns suchte eigenständig einen Arzt auf. Im Rahmen der ca. 1 Stunde andauernde Unfallaufnahmemaßnahmen kam es zur Beeinträchtigung des Verkehrs. (Ro.)

