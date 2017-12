POL-NE: Mit mehr als drei Promille im Auto unterwegs

Neuss (ots) - Ein Zeuge unterrichtete die Polizei am späten Donnerstagnachmittag (21.12.) über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Neusser Innenstadt. Gegen 17:20 Uhr soll eine Frau mit einem Mercedes in Schlangenlinien durch die Innenstadt gefahren sein. An einer Straßenkreuzung habe die Autofahrerin mehrere Phasen abgewartet, ehe sie weiterfuhr. Polizeibeamte konnten sie schließlich auf der Breite Straße, schräg in einer Parklücke stehend, antreffen. Ein erster Alkoholtest ergab eine zu erwartende Alkoholkonzentration von mehr als drei Promille. Die 54-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen. Der Führerschein konnte ihr nicht abgenommen werden - sie besitzt keinen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell