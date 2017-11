POL-NE: Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Neuss und Dormagen - Täter stehlen Auto

Polizei berät zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Neuss, Dormagen (ots) - Im Neusser Ortsteil Reuschenberg drangen unbekannte Täter am Donnerstag (16.11.), zwischen 18 und 21:35 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Minzstraße ein. Durch ein Fenster verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, die sie anschließend nach Wertvollem durchsuchten. Dabei fiel ihnen offenbar auch der Autoschlüssel, der vor dem Haus geparkten, grauen Mercedes Limousine (Kennzeichen: NE-TH 1) in die Hände. Sie verließen das Einfamilienhaus über die zur Straße gelegene Front und entkamen unerkannt mit dem Auto der Bewohner.

In Neuss-Grimmlinghausen schlugen Einbrecher an der Rheinuferstraße zu. Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, bemerkten Nachbarn die offenstehende Tür des Einfamilienhauses. Die alarmierte Polizei stellte zudem ein aufgehebeltes Fenster fest. Über mögliche Beute liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Im Zeitraum von Mittwoch (15.11.), 17 Uhr auf Donnerstag (16.11.), 9 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Deichstraße in Dormagen-Zons ein. Auf was es die Eindringlinge abgesehen hatten, ist unbekannt. Sie entkamen unerkannt.

An der Tizianstraße in Dormagen stiegen Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Zimmer. Die Tat geschah zwischen 16:45 und 19:20 Uhr am Donnerstag.

Die Kripo ermittelt in allen genannten Fällen und nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Verbleib des gestohlenen Mercedes unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

