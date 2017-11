POL-NE: Polizei ermittelt nach Unfallflucht "An der Mühle"

Korschenbroich-Kleinenbroich (ots) - Weil, nach Zeugenaussagen, ein Autofahrer am Donnerstagmorgen (16.11.), gegen 07:15 Uhr, unachtsam von einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Straße "An der Mühle" fuhr, musste ein Zweiradfahrer so stark abbremsen, dass er zu Fall kam. Der 16-jährige Korschenbroich verletzte sich dabei leicht, sein Roller wurde beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Das Verkehrskommissariat in Kaarst sucht nun den Fahrer eines schwarzen Kombis und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

