POL-NE: Kripo ermittelt nach PKW-Diebstählen

Grevenbroich/Meerbusch/Neuss (ots) - Am Donnerstag (16.11.), in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 17:30 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Parkplatz des Kraftwerkes an der Energiestraße, in Grevenbroich-Neurath, den grauen VW-Multivan, mit dem Kennzeichen VR-MO758.

In der Zeit zwischen Donnerstag (16.11.), 20:30 Uhr, und Freitag (17.11.), 06:10 Uhr, entwendeten Unbekannte von der Albertstraße, in Meerbusch, den schwarzen BMW 530 XDRIVE, mit dem Kennzeichen D-M1299.

Einen blauen BMW M2, mit dem Kennzeichen NE-T250, erbeuteten Diebe in der Zeit zwischen Donnerstag (16.11.), 20:00 Uhr, und Freitag (17.11.), 06:00 Uhr, von der Straße "Am Konebusch".

Hinweise zu den Taten oder zum Verbleib der Fahrzeuge nimmt das zentrale Ermittlungskommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

