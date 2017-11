POL-NE: Mit 109 km/h viel zu schnell in der Stadt unterwegs - Bilanz einer Tempokontrolle

Neuss (ots) - Der Verkehrsdienst der Polizei des Rhein-Kreises Neuss führte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16./17.11.) in Neuss Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Zeit von 21:15 bis 01:30 Uhr stellten die Polizisten ihr Messgerät an der Düsseldorfer Straße auf und überprüften die Fahrzeuge, die in Richtung Düsseldorf unterwegs waren.

Es wurden insgesamt 64 Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen. Elf Fahrzeugführer erwartet nun ein punktebewehrtes Bußgeldverfahren, wovon vier mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Mit 109 km/h wurde dabei der unrühmliche "Tagessieger" mit seinem Auto anstelle der erlaubten 50 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft gemessen. Diesen Fahrzeugführer erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, eine Geldbuße von ca. 280 Euro sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Die Polizei setzt ihre Geschwindigkeitskontrollen weiter fort - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Nicht mehr Knöllchen sind das Ziel der Polizei, sondern weniger Tote und Schwerverletzte auf den Straßen im Rhein-Kreis Neuss.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell