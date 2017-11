POL-NE: Jugendliche Radfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Meerbusch (ots) - Am Donnerstag (16.11.), gegen 9 Uhr, nahm die Polizei einen Verkehrsunfall an der Viehgasse auf. Eine Autofahrerin schilderte, dass es an der Kreuzung Breite Straße zu einem Zusammenstoß mit einer jungen Fahrradfahrerin gekommen sei. Das Mädchen sei aus Richtung Gerhard-Bacher-Straße gekommen, hätte an der Kreuzung die Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links" missachtet und sei deshalb vom Pkw erfasst worden. Das Eintreffen der alarmierten Polizei wollte die Radlerin offenbar nicht abwarten und fuhr kommentarlos davon. Im Rahmen der Verkehrsunfallermittlungen sucht die Polizei nun die etwa 14-jährige Fahrradfahrerin. Sie ist circa 150 Zentimeter groß und schlank, hat dunkelbraune, lange Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Jeans (mit Rissen) und einer kurzen schwarzen Steppjacke. Mit ihrem hellblauen Damenrad war sie vermutlich auf dem Weg zur Schule. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell