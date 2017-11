POL-NE: Einbrecher flüchten von Tatorten - Wohnungseinbrüche in Neuss und Kaarst

Einbrecher kommen meist tagsüber, wenn niemand zu Hause ist. Über Fenster oder Terrassentüren verschaffen sie sich Zugang zum Haus. Lassen Sie sich von der Polizei beraten, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann. Termine unter Telefon 02131 3000. Bild-Infos Download

Neuss, Kaarst (ots) - An der Kaster Straße in Neuss entgingen Hauseigentümer am Mittwoch (15.11.) nur knapp einem Einbruchsdiebstahl. Um kurz vor 15 Uhr, überraschten sie zwei Verdächtige, die soeben ein Fenster zur Küche aufgebrochen hatten. Die Männer flüchteten augenblicklich in einem dunklen Auto. Beide waren etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und dunkelhaarig. Mindestens einer von ihnen trug einen Vollbart. Ein mitgeführtes und gut sichtbares Brecheisen ließ wenig Zweifel an der Absicht des Duos.

Auch an der Christian-Schauerte-Straße (Neuss) wurde ein Einbrecher am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, durch einen Bewohner bei seiner "Arbeit" gestört. Der unbekannte Täter hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand über die Terrassentür Zugang zur Wohnung des Mehrfamilienhauses verschafft und erschrak offensichtlich sehr, als er bemerkte, dass die Wohnung keineswegs verlassen war. Ihm entfuhr ein spontanes "Ach du Scheiße!", bevor er Hals über Kopf flüchtete. Ihm gelang es trotz dessen, ein Mobiltelefon zu erbeuten.

Unbemerkt blieben Täter jedoch bei einem Einbruch an der Hürtgener Straße (Neuss) am Mittwoch. Zwischen 17:45 und 23:45 Uhr, hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und stahlen Bargeld.

In Kaarst stiegen Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Über die mögliche Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat geschah am Mittwoch (15.11.), im Zeitraum von 17:30 und 20:45 Uhr.

Die Polizei ermittelt in allen genannten Fällen und bittet um Hinweise unter 02131 300-0, falls verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte beobachtet wurden.

Die Polizei ist kompetenter und professioneller Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Wohnungseinbruch. Beim Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz erhalten Sie kostenlose, herstellerneutrale Fachberatung zum Thema Sicherheitstechnik. Neben Präventionstipps ist auch eine Analyse von Schwachstellen an der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus möglich. Nächster Beratungstermin: Mittwoch, 22.11.2017, um 18 Uhr, Jülicher Landstraße 178, 41464 Neuss, bei der Polizei in Neuss. Anmeldung ist erforderlich (Telefon 02131 3000).

