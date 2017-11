POL-NE: Raubüberfall auf Geschäft

Dormagen (ots) - Am 15.11.2017 betrat ein männlicher Einzeltäter gegen 18.15 Uhr ein Einzelhandelsgeschäft in der Dormagener Innenstadt. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die anwesenden Verkäuferinnen auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Das ausgehändigte Geld verstaute er in einer mitgeführten Plastiktüte und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der maskierte Täter wird als männlich, ca. 170 cm groß, und dunkel gekleidet beschrieben.

Hinweise bitte an die zuständige Kriminalpolizei Neuss unter 02131/3000. ( esch )

