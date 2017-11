POL-NE: Polizeieinsatz an der Münchener Straße - Randalierer in Fachklinik eingewiesen

Neuss (ots) - Ein hoch aggressiver Mann hielt am Mittwochmorgen (15.11.) Anwohner und Polizeikräfte an der Münchener Straße in Neuss-Holzheim in Atem. Der 26-Jährige randalierte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses, schlug Scheiben ein, warf Gegenstände auf die Straße und drohte, sowohl Einsatzkräfte als auch sich selber umbringen zu wollen. Um eine Gefährdung Unbeteiligter auszuschließen, sperrte die Polizei umliegende Zufahrtswege. Gegen 10 Uhr überwältigten Spezialkräfte der Polizei den 26-Jährigen. Anschließend wurde die Einweisung des stark verwirrten Mannes in eine psychiatrische Fachklinik veranlasst.

