POL-NE: Porsche Macan entwendet

Meerbusch-Büderich (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (12./13.11.) entwendeten bislang Unbekannte einen schwarzen Porsche Macan in Büderich. Der Geländewagen war zur Tatzeit auf einem Stellplatz an der Niederdonker Straße geparkt. Er trug die Kennzeichen D-IS234 und war im Mai 2015 erstmals zugelassen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen an der Niederdonker Straße oder zum Verbleib des Porsches nimmt die Kriminalpolizei (02131 3000) entgegen.

