POL-NE: Polizei fahndet nach verdächtigem Trio

Grevenbroich-Elsen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.11.) kam es in Elsen zu einem Raubdelikt. Ein 20-Jähriger erschien am Sonntagnachmittag (12.11.) bei der Polizei und gab an, in der Nacht überfallen worden zu sein. Er sei nach einer Party nachts gegen 2 Uhr zu Fuß auf der Rheydter Straße/Arndstraße unterwegs gewesen, als ihm drei Unbekannte entgegen kamen. Sie sprachen ihn an und forderten die Herausgabe seiner Jacke. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, erhielt er einen Schlag ins Gesicht und die Täter flüchteten in Richtung Stephanstraße. Der 20-jährige stellte dann den Verlust seiner Halskette fest. Möglicherweise wurde sie ihm von einem der Verdächtigen entrissen.

Zum Trio liegt folgende Beschreibung vor. Erste Person: Circa 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, Vollbart, braune Haare, Wollmütze, grüner Parka.

Zweite Person: ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt, dunkler Hautteint, Glatze, 185 bis 190 Zentimeter groß. Diese Person sprach in gebrochenem, akzentuiertem deutsch. Auffällig war das aufgequollene Gesicht und die stämmige Statur.

Die dritte Person soll eine graue Sweatjacke mit Kapuze getragen haben. Eine weitere Beschreiung liegt derzeit nicht vor.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht, die ambulant behandelt wurden.

Die Kriminalpolizei in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Anwohnern oder weiteren Zeugen werden unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen genommen.

