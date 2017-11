POL-NE: Mutmaßliche Ladendiebe durch Kaufhausdetektive und Polizei gestellt

Grevenbroich-Innenstadt (ots) - Am Samstagnachmittag (11.11.), gegen 14:00 Uhr, sprachen zwei Kaufhausdetektive an einem Supermarkt am Ostwall zwei mutmaßliche Ladendiebe an. Einer der beiden flüchtete. Der andere hatte zunächst weniger "Glück" bei seiner Flucht. Er rannte gegen die sich langsam öffnende Glasschiebetür des Einkaufcenters und konnte anschließend von den Kaufhausangestellten überwältigt werden. Hierbei setzte er sich weiterhin zur Wehr. Eine zwischenzeitlich eingetroffene Streifenbesatzung der Polizeiwache Grevenbroich nahm den 24-jährigen in ihre Obhut. Seinen 41-jährigen Komplizen traf die Polizei auf dem Parkdeck im Rahmen der Fahndung an. Beide führten Diebesgut (Getränke und Tabak) mit. Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen das Duo aus der Tschechischen Republik wurde eingeleitet.

