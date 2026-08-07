Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Folgenreicher Fahrradunfall führt zu freudigem Fahrradbesitzer

Hemer (ots)

Um 6.15 Uhr meldeten Zeugen einen Unfall Unter dem Hohenstein in Deilinghofen. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein 27-jähriger Pedelecfahrer gestürzt. Er wurde durch einen Rettungswagen versorgt. Offenbar war der Mann zudem alkoholisiert - es folgte die Blutprobe auf der Wache. Die Herkunft des hochwertigen Pedelecs konnte er auch nicht erklären. Es ergab sich der Verdacht, dass das Fahrrad gestohlen war. Zwar war es mit der Rahmennummer nicht als gestohlen gemeldet, doch der Mann machte widersprüchliche Angaben. Gegen 9 Uhr erschien dann ein Mann auf der Wache und meldete sein Pedelec als gestohlen. Man habe es aus seiner Gartenlaube entwendet. Zu seiner Freude war der Verdacht der Polizei richtig: das nach dem Unfall sichergestellte Pedelec konnte dem besorgten Mann direkt ausgehändigt werden. Den 27-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und des potentiellen Diebstahls. (lubo)

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