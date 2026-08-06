Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentliche Suche nach vermisstem Senior

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht zur Stunde nach einem vermissten Iserlohner (86). Der Gesuchte wurde zuletzt gestern gegen Mittag an seiner Wohnanschrift im Bereich Untergrüne gesehen. Er ist mehrmals täglich auf Medikamente angewiesen. Er könnte mit seinem Opel Meriva in braun, amtliches Kennzeichen MK - PL 8343, unterwegs sein. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Person oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Zeugen werden gebeten unmittelbar den Notruf 110 zu wählen. Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar unter: https://polizei.nrw/fahndung/212251 (dill)

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