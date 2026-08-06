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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec-Fahrer fährt gegen geparkten PKW: Lebensgefahr

Meinerzhagen (ots)

Ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer aus Meinerzhagen ist gestern Abend bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er gegen 21.50 Uhr auf der L539 in Höhe Spädinghausen mit seinem Pedelec frontal gegen ein auf dem Seitenstreifen geparktes Auto. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt werden. Warum es zu dem folgenschweren Unfall kam, ist bislang nicht geklärt. Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund unterstützten die hiesigen Beamten bei der Spurensicherung. Die L539 musste mehrere Stunden gesperrt werden. Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich auf der Polizeiwache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 zu melden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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