Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tempokontrollen im Kreisgebiet: Drei Fahrverbote

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat gestern Geschwindigkeitsüberwachungen im Kreisgebiet durchgeführt. Die Beamten registrierten an insgesamt sechs Messstellen zahlreiche Verstöße.

In Balve-Garbeck starteten die Kontrollen auf der Langenholthauser Straße im Zeitraum von 05:20 Uhr bis 07:30 Uhr. Von 100 gemessenen Fahrzeugen waren 12 im Verwarngeldbereich unterwegs. Vier Fahrzeugführer erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Fahrer eines Pkw aus dem Märkischen Kreis fiel hier außerhalb geschlossener Ortschaft mit 93 km/h statt der erlaubten 70 km/h auf.

Anschließend verlagerten die Einsatzkräfte die Messstelle nach Balve-Volkringhausen auf die Mendener Straße. Zwischen 07:45 Uhr und 10:15 Uhr passierten 650 Fahrzeuge die Radarkontrolle. Die Bilanz zeigt 15 Verwarngelder und eine Anzeige. Ein Pkw mit Unnaer Kennzeichen passierte die Messstelle innerorts mit 75 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Am späten Vormittag folgte von 10:20 Uhr bis 11:40 Uhr eine Kontrolle auf der B515 im Hönnetal. Bei 170 Messungen blieb es bei lediglich zwei Verwarngeldern. Die höchste Geschwindigkeit betrug hier 63 km/h innerorts (erlaubt 50 km/h), gefahren von einem Pkw aus dem Märkischen Kreis.

In Meinerzhagen-Valbert setzten die Beamten auf der L 707 (Ebbestraße) von 08:04 Uhr bis 15:45 Uhr ein ESO-Messgerät ein. Von 960 gemessenen Fahrzeugen überschritten 85 die zulässige Geschwindigkeit. Das Ergebnis: 65 Verwarngelder, 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und ein Fahrverbot. Ein Kraftrad mit Klever Kennzeichen fuhr außerhalb geschlossener Ortschaft mit 107 km/h durch die 60er-Zone.

Einen weiteren Schwerpunkt des Tages bildete Lüdenscheid. Auf der Lennestraße erfasste das Radar von 11:35 Uhr bis 15:20 Uhr insgesamt 1685 Fahrzeuge. 60 Fahrer müssen nun ein Verwarngeld zahlen. Fünf Anzeigen wurden gefertigt. Zwei Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Pkw aus Bochum wurde innerorts mit 88 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

Zuletzt bauten die Beamten die Messstelle von 15:40 Uhr bis 16:50 Uhr an der Winkhauser Straße auf. Bei 323 Fahrzeugen wurden fünf Verwarngelder fällig. Ein Pkw aus dem Märkischen Kreis hielt sich mit 46 km/h bei erlaubten 30 km/h innerorts ebenfalls nicht an die Vorgaben.

Die Polizei betont, dass überhöhte Geschwindigkeit weiterhin eine der Hauptunfallursachen ist, und kündigt die Fortsetzung der unangekündigten Kontrollen an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell